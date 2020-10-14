Dr.東：陰道炎非只痕癢有異味　嚴重可影響卵巢功能致不育

女性之苦並不單是每月一次的月事，還有常見的陰道炎。近70%的女性在一生中必會患過一次陰道炎，有婦產科專科醫生表示，陰道炎成因多數是女性抵抗力差，加上賀爾蒙轉變而影響，糖尿病患者、孕婦、有需要服用抗生素，以及正服用免疫系統抑制或愛滋病患者，患病風險較高。不少婦女為了止痕癢，在患處胡亂塗藥或外來物，甚至用坊間土法在下體塗乳酪，反加劇發炎。

婦產科專科醫生黃慧儀表示，陰道炎可分為兩種，分別由真菌與細菌引起，較常見是真菌引起的念珠菌感染，大多患者的分泌物如豆腐渣一樣，並產生異味，陰道痕癢，甚至無法入睡，抓損下身至發炎。另一種由細菌引起，多為加特納菌與B型鏈球菌，會導致分泌物變成綠色，亦會出現異味，多由女士自行清洗陰道、個人衞生欠佳、常用護墊引起，而腸胃炎或如廁清潔方法差亦會中招。

陰道炎雖普遍，但患者不應掉以輕心，黃指若未即時處理，輕則會因抓損患處至發炎，引起其他皮膚疾病；嚴重者細菌可由子宮頸上移，導致盆腔炎，影響卵巢功能，長遠或導致不育。她指過往有患者因未有理會症狀，就醫時已出現發燒及肚痛，輸卵管有膿包，最後需進行手術處理。

黃見過有患者用坊間土法在陰道塗乳酪，以為可治療，結果加劇發炎。要治療陰道炎，患者可透過在陰道塞抗真菌藥、服用抗生素等，同時應避免進行性行為，因摩擦會加劇痛楚，陰道炎亦可透過體液傳染，增加交叉感染。

要預防陰道炎，黃指可從生活習慣入手，到公共廁所時自備紙巾；不應穿過緊衣物，多穿透氣、棉質的內褲；經期時常更換棉條、衞生巾、月經杯；避免使用護墊，盡量令陰道維持乾爽狀態。至於需否使用市面的陰道清潔劑，黃並不鼓勵使用，指陰道有自己的生態平衡，外加的化學物會破壞平衡。她建議患者可徵詢醫生意見，亦可透過補充益生菌，如一些口服的乳酸桿菌改善陰道健康。

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