網民熱話：床褥離奇棄路中　熱心鐵騎士清「路障」

電單車司機在馬路上最怕遇上雜物，事關一粒石仔，都分分鐘可以造成意外。近日有電單車司機竟在旺角的路面上，發現一張巨型床褥，不過司機未有避開離去，反而落車將床褥移走，避免發生意外，行徑非常窩心。

相信是涉事司機林子健昨晨(13日)將片段上載Facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」。事主由旺角荔枝角道駛入界限街，但在行人過路處卻有一張床褥橫放路中央，佔據整條行車線。不過事主見狀未有繞路離開，反而擔心床褥可能對其他駕駛者造成危險，落車將重甸甸的床褥移向行人路。但事主亦不禁對床褥竟在馬路出現大表好奇，「居然有張床褥喺路中間，神奇」。

不少網民對電單車司機舉動都大表讚賞，形容是好人好事，「分分鐘成功阻止咗一宗交通意外」。不過亦有人擔心事主停車的動作可能有危險，「停路邊會唔會好啲？」

網民有話說

Chanchan Chan：作為師兄，為人為己，值得一讚民有話說

Clark Ken：應該係貨車跌出嚟， 我喺觀繞都見過

Chris Leong：師兄係26的神呀！

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