港樂團員帶疫表演　梁子超指觀眾應接受檢測　促暫停管樂表演

剛於上周五(9日)在尖沙咀香港文化中心表演的香港管弦樂團，其外籍低音單簧管樂手艾爾高昨日(13日)初步確診新冠肺炎，行政長官林鄭月娥及民政事務局局長徐英偉當日亦是座上客。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早(14日)在電台節目表示，表演者需要吹奏樂器，當刻無可能戴口罩，故傳播風險不容忽視，除有份參與表演的樂手需要檢疫外，觀眾亦可能要進行病毒檢測，及應該先暫停管樂表演。

梁指出，雖然樂手透過樂器吹出的氣流速度不特別高，飛沫未必會飛到很遠，但由於表演維持約2小時，如果傳播源持續，在近距離的表演者風險會較大。他認為坐在前排的觀眾受感染風險，要視乎當時觀眾席與表演台的距離，及室內空氣循環系統有沒有把氣流帶走。

他表示，由於表演只是幾日前的事，即使現時檢測結果呈陰性，都可能仍未過潛伏期，需要視乎超過14日後，才知道有沒有其他人受感染。他認為疫情處於反彈時刻，應該先暫停管樂的表演，避免因人群聚集出現感染。

政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認同，樂手表演時沒有戴口罩，在患者周邊的其他樂手有較高受感染風險，但相信對觀眾的影響很微。他認為，樂手在表演前可能要先接受檢測，甚至或要循環接受檢測，確定無帶病毒才可表演。

對於有建議要求即使病徵輕微人士到私家醫生求診，亦需要強制接受測試，許指部分私家醫生警覺性可能不夠高，如果有患者已經有病徵但仍不肯接受測試，配合有罰則會較好，但措施目的應該是鼓勵有病徵人士，盡量使用社區檢測設施。至於有酒店出現感染群組，他認為需要限制酒店房間的聚集人數，如果有訪客進入酒店亦需要先登記，假如有個案爆發亦可追蹤。