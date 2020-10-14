港股先升後跌　ATM三大科網股齊創新高　滙豐曾挫4%

港股開市升上近一個月高位後隨即回落。

港股開市升上近一個月高位後隨即回落，恒生指數倒跌150點，低見24,498點，暫於24,600點水平上落；國企指數靠穩，主板成交660億港元。

恒生科技指數升幅顯著收窄，暫企7,790點水平。「ATM」三大科網股齊創新高，騰訊最新升1.2%；阿里巴巴升1.3%；美團點評升0.3%。

其他科技股個別發展，小米集團及網易倒跌0.6%及0.7%；中芯國際跌近3%。京東集團、平安好醫生、阿里健康及金山軟件升1.1%至1.7%。

滙豐控股拖低大市，股價曾挫4.1%，低見30.15元，暫跌幅收窄至2.7%。中國擬重新發行離岸美元債券，市傳滙豐被排除承銷商之列。工、中、建三大內銀股回吐1.1%至1.6%。友邦保險及中國平安升0.9%及0.7%。

汽車股有追捧，比亞迪股份曾飆4.1%，創134.3元新高，暫升幅收窄至2.2%。長城汽車飆9%；廣汽集團及東風集團漲6.7%及5.2%；吉利汽車升2%。

蘋果公司正式發布5G版iPhone，手機設備股普遍回吐。高偉電子及丘鈦科技挫6%及4%；瑞聲科技跌1.2%；舜宇光學升1.2%。