深圳獲賦予更多改革自主權推動創新　吸引港澳青年北上就業

深圳經濟特區成立40年，周三（14日）上午10時半在前海國際會議中心舉行慶祝大會，國家領導人發表講話。他表示，深圳等經濟特區的成功實踐，充分證明黨中央關於興辦經濟特區的戰略決策是完全正確，將賦予深圳更多自主權，並推出27條改革舉措和40條首批授權事項，同時強調粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，需要推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，加快粵港澳大灣區城際鐵路建設。

他指，經深入研究，決定以經濟特區建立40年為契機，支持深圳實施綜合改革試點，賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權。深圳經濟特區要建設具有全球影響力的科技和產業創新高地；發展數字經濟；大力發展金融、研發、設計、會計、法律、會展等現代服務業；實施更加開放的人才政策，引進培養一批具有國際水平的戰略科技人才、科技領軍人才、青年科技人才和高水平創新團隊。

他提到，中共中央對深圳改革開放、創新發展寄予厚望，必須堅持創新是第一動力，在全球科技革命和產業變革中贏得主動權；要深化前海深港現代服務業合作區改革開放，規劃建設好河套深港科技創新合作區，加快橫琴粵澳深度合作區建設。

同時，要以大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區建設為抓手，加強與港澳創新資源協同配合；繼續鼓勵引導港澳台同胞和海外僑胞充分發揮投資興業、雙向開放的重要作用；必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，增加對祖國向心力。