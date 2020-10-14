斥港府環保投資落後於人　環團請願促增私家車首次登記稅

港府決定押後公布《施政報告》，有環保團體今早(14日)在政府總部外請願，批評政府一直未有提出改善環境及公共衞生的政策，建議港府倣效外國，在疫情後投放資源在綠色復甦，交代具體政策，包括引入更多零排放公共交通工具，包括電動巴士等，長遠改善空氣質素。

環團健康空氣行動成員表示，隨着疫情緩和，各國提出措施復甦經濟，英、法、南韓分別投放3.5億、275億、732億港元來推動綠色復甦，包括建立行人友善政府，推廣單車代步及引入更多零排放公共交通工具等，有利經濟效益之餘，亦有長遠環保果效，可面對未來氣候變化帶來危機。團體批評，港府雖是C40市氣候變化領導聯盟的成員之一，但環保政策一直落後於人。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋表示，政府在環保方面的討論一直不足，施政失敗不可推卸，斥政府推減碳措施多年未有成效，低碳交通措施等亦無曙光。他舉例指在過去疫情間，空氣污染隨社交距離措施收緊有改善迹象，但9月已回升，情況更較去年上升超過1倍。

馮建議政府就空氣污染、步行、城市規劃等範疇上，加大預算與實行政策，如推廣步行，減少車輛增長，包括電動車首次登記稅，中環推出電子道路收費來減低車輛使用，以邁向零排放的公共交通等，期望在施政報告中解答。