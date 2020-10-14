疫情下康文署設施關閉　署方向受影響工作人員再發特惠金

康文署再向因為康文署設施關閉而受影響的工作人員，發放特惠金。

本港第三波新冠肺炎疫情下，政府曾關閉康樂及文化事務署設施以減低病毒傳播。康文署表示，設施關閉期間有相關康體活動被迫取消，影響相關活動工作人員的收入，署方將再次向相關人士發放特惠金，金額為他們被取消活動原本應得酬金的三分之二，最快11月起發放。

合資格獲發特惠金的人士，包括康文署直接僱用的康體活動工作人員、在「體育資助計劃」下體育總會或體育團體舉辦資助活動時所僱用的體育教練及人員，以及經由康文署直接採購系統向體育總會或體育團體購買服務的相關體育教練。康文署將就他們由今年7月15日至9月30日期間，因應康文署設施關閉而被取消的活動，向其提供特惠金援助。

相關人士不需要就特惠金提出申請，康文署會直接或透過相關體育總會及體育團體發放特惠金，預計於11月起分批發放。

另外，康文署會就因為閉館、學校停課或疫情而取消又未能改期的香港公共圖書館及音樂事務處節目，例如講座、工作坊及音樂訓練課程等，向各相關導師或講者提供特惠金。至於受文化場地關閉的兼職帶位員和兼職票務助理，亦會獲發放特惠金。