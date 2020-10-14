港樂團員染疫　舞台業界擔憂表演再次煞停影響生計

香港管弦樂團有樂手初步確診新冠肺炎，有業界人士表示因表演不能戴口罩，擔心演出會有感染風險，另亦擔憂政府再次關閉表演場地，進一步影響業界收入。

香港舞台技術及設計人員協會項目顧問徐碩朋表示，一般表演團體都會在星期四至六表演，其餘時間都會「入台」做準備，故擔憂政府因應疫情而收緊措施，例如削減「入台」的日子和時間，就會影響表演的準備及質素。

他又指，現時政府規定觀眾人數上限只有場地的一半，變相票房收入減少，不少製作已「蝕錢」，故若政府再次將表演叫停，恐會進一步影響收入。他透露，由於表演需要「見樣」及著重面部表情，故難戴口罩。

他續指，原本業界研究引入透明口罩供表演者使用，望可做到防疫但又不影響演出。惟日本近日有採用透明口罩的劇團，同樣出現數十人感染，故暫時未有解決辦法，只能提醒表演者及幕後人員等注意衛生，以及在表演以外的時間戴上口罩。

舞台藝術從業員工會發言人勞正然表示，康文署表演場地才剛恢復有觀眾的表演，一旦叫停對業界造成影響，故期望政府可與業界溝通，商討有效的防疫措施，讓表演活動繼續，亦不會出現播疫風險。