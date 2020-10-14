今日無新增新冠肺炎個案　港樂樂師初步確診衞生署籲觀眾驗毒

新冠肺炎疫情未平，衞生防護中心今日(14日)公布，今日沒有確診個案，但有初步確診個案，個案涉及香港管弦樂團一名管樂樂師，為一名35歲男病人，他於本月11日開始發燒，12日分別到北大嶼山醫院及仁安醫院求診，證實初步確診。病人曾於本月9日及10日晚上在香港文化中心音樂廳參與樂團演出。中心呼籲於該兩日出席該樂團音樂會的觀眾進行病毒檢測。

衞生防護中心表示，病人居於東涌藍天海岸1期2座，其同住家人暫時未有出現病徵，已被送往檢疫中心，中心會在病人住所派發樣本瓶。由於病人在表演期間不能佩戴口罩，其同台演出的約90多位樂師被界定為密切接觸者，正被安排進行檢疫。初步調查顯示，曾參與兩場演出的約50多名後台工作人員期間與病人沒有接觸，並有戴上口罩，中心會為他們安排病毒檢測。

衞生防護中心指經評估後，認為香港文化中心已實施社交距離措施，所有觀眾須戴上口罩，曾出席該兩場演出的觀眾不屬於密切接觸者。惟為審慎起見，建議曾出席該兩場表演的觀眾留意自己身體狀況，如有不適應盡快求醫。即使沒有出現病徵，亦應盡量利用現有免費病毒檢測服務，包括到政府設於灣仔、葵青、九龍城和油尖旺的四間臨時檢測中心進行檢測，或到醫院管理局普通科門診診所領取深喉唾液樣本收集包。

衞生防護中心指已建議康樂及文化事務署安排全面清潔及消毒場地，並暫停開放香港文化中心音樂廳14日。中心會向香港文化中心的職員及香港管弦樂團的其他職員派發樣本瓶。有關個案的流行病學調查仍在進行中。

對於今日沒有確診個案，衞生防護中心解釋， 由於昨日(13日)8號熱帶氣旋警告信號懸掛至晚上7時後，中心轄下公共衞生化驗服務處的樣本收發服務須暫停，而公共衞生化驗服務處亦只能提供有限度服務，以致中心昨日處理的樣本中未有錄得新增確診個案。截至今日，本港個案維持累計5202宗。