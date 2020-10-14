立會延任一年今復會　泛民最少4次點人數遭批死性不改

政府早前宣布押後立法會選舉，現任議員延任一年，新一立法年度於今早(14日)舉行首次會議，繼續就《2019年成文法(雜項規定)條例草案》恢復二讀辯論。有議員形容條例草案是「死過翻生」，認為可加快處理積壓多時的免遣返聲請案件，亦有議員形容修訂只屬皮毛，未能應付大量積壓案件，建議政府應設立禁閉營解決免遣返聲請的案件。

條例草案屬綜合條例草案，涵蓋多條條例的修訂，包括《高等法院條例》、《釋義及通則條例》(第1章)、修訂部分提述「Could Not with Reasonable Diligence」的免責辯護條文的中文文本、以及其他雜項修訂。當中在《高等法院條例》，司法機構建議修訂上訴庭處理部分司法覆核許可程序，由一般3名法官改由2名法官處理，加快處理部分案件，包括免遣返聲請的司法覆核案。

建制派議員支持法案，民建聯張國鈞指，近年民事案件大幅上升，尤其是免遣返聲請的案件大增，為法院帶來大量工作和壓力。建規界謝偉銓則認為，本港近年受「假難民」問題困擾，不少東南亞和中東等地的人士看準香港重視人權、法治的情況，以合法或非法途徑來港申請聲請，但當中有部分人並非受政治迫害，來港後或參與違法活動影響治安，認為條例草案可加快處理免遣返聲請案件。

在會議開始若1小時左右，民主黨許智峯已先後兩次點算法定人數。議員梁美芬直斥民主派死性不改，損人不利己。對於條例草案，梁美芬認為近年有關免遣返聲請的案件所佔的比例相當高，司法機構亦須調配人手處理，若條例草案獲通過可減輕司法工作量，但她形容這只是「皮毛」的改革，始終未能應付大量積壓案件，包括與2014年佔領行動有關的案件。她又引述傳媒報道，指假難民在本港涉及販毒案件，影響本港的治安。

工黨張超雄反對議案，更提出「三個不該」。他認為《基本法》將立法會任期訂為4年，故延任1年是違法違憲，現在本不應該開會和發言，惟現時是迫不得已。張又指，政府原定於今日發表《施政報告》，不應辯論其他政府法案。對於司法機構的建議，他表示明白免遣反聲請案件有不斷上升的情況，但擔心2名法官如持相反意見，或未能如單數數量法官一樣作出判斷，質疑有否違反「最高公平標準」。

立法會主席梁君彥批評張，如有憲制責任聽取《施政報告》，去年不應阻礙發表，惟張回應指去年因椎間盤突出而留院，沒有阻止發表。