蘋果推4款新iPhone 12手機　手機店主估疫情下難掀炒風

美國蘋果公司推出4款iPhone 12系列的新手機，部分型號更於本月23日起開賣。每逢蘋果新手機登場，市場總關注新機能否掀起「炒風」，但有旺角先達手機店店主表示，受新冠肺炎疫情影響，外地炒家來港掃貨需接受強制隔離，令到今年來港外地炒家銳減，加上經濟不景，估計除了iPhone 12 Pro Max 512GB容量的藍色版本有望於發售首日炒高1000港元外，其餘iPhone 12絕大部分型號都難以炒起。

以往蘋果新手機開賣，都有人到旺角先達廣場放售，希望能從中賺取差額。先達廣場手機店「G World Mobile」老闆劉志剛表示，看淡iPhone 12的炒風，他指現時市道低迷，加上蘋果將內地及香港同列為iPhone 12的首發地區，即使兩地的iPhone 12的售價有少許差距，香港發售的iPhone 12亦難以炒起，就如上幾代中港同步發售的iPhone一樣。

他更指，現時疫情下來往中港需接受接近一個月的強制隔離，亦令炒家難以帶貨回內地，相信除了今年推出的藍色新款有數百元「水位」外，市民若發售其餘顏色及型號都較難有錢賺。

另一間先達手機店「PHONE BOOK」店主阿然亦指，以往有並非新iPhone首發地區的炒家會來港大批掃貨，再將貨帶回其國家轉售圖利，相關炒家對新iPhone的需求能帶動部分炒風。但他指，現時旅客來港需接受14日強制隔離，令該批炒家難以來港，其店舖以往能接洽到2至3名這類外國炒家，但今年只有1人明確表示會來港入貨，他估計今年本港新iPhone炒賣市場的需求受疫情影響而大減，導致持貨的市民難以放售到好價錢。

他稱，按慣例新iPhone的新款顏色的首批發貨量較少，而且大尺寸及型號的手機較受炒家歡迎，因此估計iPhone 12 Pro Max 512GB容量的藍色版本，於開賣首日有望收機價比原價高1000港元，但實際收機價仍需視乎當日供應量。

至於另一款尺寸最細的iPhone 12 mini，他指由於距離蘋果推出的上一款細尺寸手機 iPhone SE 2020只有6個月時間，而細尺寸手機一般以女用家為主，當中部分人早前可能已經購入iPhone SE 2020，短時間內未必再換機，估計首日開賣的收機價比原價可能低300至600港元，持貨者或需蝕本離場。