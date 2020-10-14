買二手女鞋自瀆拍照發賣家　營業員認罪還押候懲

有收集女裝鞋僻好的32歲營業員，被指買來二手女裝鞋自瀆，再將射精影片及照片傳送給女裝鞋賣家，他因而被控一項傳送淫褻性質訊息罪，案件今（14日）在觀塘法院提訊。被告認罪，代表律師求情指今次是單一事件，又透露被告事後已報名參加性治療課程，冀法庭判處非監禁刑罰。裁判官直言案情嚴重，斥被告為滿足欲望而無視事主感受，行為極度自私及噁心，下令將他還押至10月28日判刑，期間索取被告的背景、感化、心理及精神醫生報告。

32歲被告黃浩賢，任職電訊公司營業員。他被控於2020年4月27日，在香港某處使用手提電話向一名姓魏女子傳送淫褻性質的訊息，即2段男性射精的短片，及3張顯示男性陰莖及精液的相片。

案情指，被告透過一個網購平台向女事主購買4對女裝二手鞋，取貨後同日透過訊息，把他用女裝鞋自瀆的影片及照片傳送給事主，事主覺得被騷擾，於是報警。被告在7月14日被捕，警誡下承認一向有收集女裝鞋來自慰，又透露為了容易與女性賣家溝通，會在網購平台假扮女性用戶，取貨當日則聲稱會由兄弟代領。