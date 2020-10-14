酒吧業冀邊間有事停邊間　爭取勿全行埋單及放寬營業至凌晨2時

新冠肺炎疫情爆發至今，酒吧業曾被勒令停業，業界生計大受影響。香港持牌酒吧會所聯會召開記者會表示，業界已推出「抗疫承諾約章」，目前有逾400間酒吧簽署，承諾會嚴守社交距離、要求入場人士填寫電子申報表、加設空氣消毒裝置等，以向政府爭取替代停業及放寬營業時間至凌晨2時。

聯會會長梁立仁指，業界一直嚴格遵守防疫措施，惟有一部分同行並不太合作，冀政府以「邊間有事停邊間」的方式處理，而非一間有事，全行「埋單」。他又提到，酒吧業有一半員工受營業時間的規定影響，就業不足，目前生意只能「做得幾多得幾多」，冀政府可進一步放寬酒吧營業時間限制至凌晨2時，屆時料有70%員工可就業，生意額亦可由現時最多30%，恢復到40%至一半。

香港調酒師工會主席侯翠珊表示，餐飲業界就業不足率明顯上升，較去年同期升達8倍，反映食肆限聚及酒吧停業影響相當大，停業期間不少業內員工更臨時轉工送外賣維持生計，料如政府不持續補貼員工及僱主開支，將掀起新一波倒閉潮。