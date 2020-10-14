網民熱話：麻雀被困窗櫥等死　茶記老闆當冇到

平日不難見到麻雀誤飛入室入地方，近日就有人在茶餐廳用餐時遇上類似經歷，發現一隻被困茶餐廳窗櫥的麻雀，好心人試圖將其救出不果，向老闆求助，結果卻換來冷待。

昨日（13日）網民毛迪在Facebook群組「黃大仙區友」發布一則貼文，分享在竹園一間餐廳用膳的倒楣經歷。首先是發現點了的咖啡中有昆蟲，其後更在窗櫥的位置發現兩隻麻雀，其中一隻已經沒有反應，另一隻則被卡住彈動不得，奄奄一息。事主見狀，企圖將被困麻雀救出但不成功，於是向茶餐廳老闆求助，可是老闆表現冷淡，只稱待晚上才處理，似任由麻雀「等死」，行徑令事主無語。

貼子引發眾多街坊留言，大家都指該茶餐廳的質素差，「以前都經常食呢間，之後就愈做愈差，已經好耐冇去」，「個杯爛晒都畀客人用，仲要有昆蟲！以後唔會再去。」亦有人關心被困麻雀的情況，「麻雀最後點呀？好可憐...」「叫消防救咗麻雀先！時間唔等人。」

網民有話說：

Chi Chi：間嘢好難食，真係餓死都唔會再去

Kay Man：餐具都爛嘅，地方又污糟

Venus Szeto：其實竹園仲有冇堂食係得㗎？

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