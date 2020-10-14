政Whats噏：傳何君堯將揸莊資訊科技委員會　稱勢必整治港台

新一年度立法會會期今日(14日)開鑼，立法會各個委員會都陸續進行選主席事宜，之但係前車可鑑，建制派擔心重蹈上年度內務委員會選主席亂局，於是決定協調人手，包攬全部25個委員會嘅正副主席，避免又畀泛民拉布嘥成半年議會時間。當中，有傳一直高調支持要整肅香港電台(港台)嘅議員何君堯將會空降落資訊科技及廣播事務委員會做主席，佢今日亦同東網坦言，港台絕對有改善空間，揸莊後會全力革新港台，包括研究合併現行新聞處同廣播處，以透過重組提升「幫政府」嘅能量。

至於要點樣合併整頓，何就話目前未同其他人傾，只係自己探討中，將會探求共識，但佢就覺得新聞處同廣播處嘅架構重疊，而且人手太多，加上2邊都有成9至12名處長級人員，令處長形同虛設，炮轟「要嚟無用」。

何認為新聞處同廣播處要合併並精簡人手，強調要重組「幫政府」嘅能量，唔會再「拎個錘揼自己腳」。佢又覺得，前者主要推動政府政策同落實執行，而後者只係負責傳遞信息嘅硬件，但2邊工作上一直無溝通，喺推動政府政策上，諗嘅嘢同做嘅嘢更係完全唔匹配，令人覺得思覺失調咁話。

至於上年度畀泛民包攬正副主席嘅福利事務委員會亦不能幸免。據悉，建制為咗懲罰泛民上年度肆無忌憚嘅拉布行為，今年決定收返友誼之手，協調原本係衞生事務委員會主席嘅議員蔣麗芸，同旅遊界議員姚思榮坐鎮福利事務委員會嘅正副主席職務。

今次建制大規模動員，幾乎好多稍有年資嘅議員都要孭啲職位上身，但比對返現時傳出嘅各委員會正副主席名單，只有議員田北辰係唯一一個咩職位都冇做嘅建制派議員。至於點解會咁？東網聽聞係田唔認同建制派包攬及協調委員會主席嘅做法，所以唔會參與其中。