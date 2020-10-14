立會審議修訂上訴庭法官數目3變2　鄭若驊未現身解說捱轟

立法會會期延長1年，今日(14日)舉行首次會議，並恢復二讀辯論《2019年成文法(雜項規定)條例草案》，被外界炮轟為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊理應親自到立法會向議員解說有關修訂，惟鄭卻因隨特首到深圳出席活動而缺席會議，惹議員不滿。有議員對鄭若驊缺席會議感遺憾，又質疑法庭積壓大量免遣返聲請案件，是因律政司與刑事檢控專員在刑事檢控方面未有制訂既定政策處理，又認為修例時應平衡效率與公義。

有關條例草案為綜合條例草案，涵蓋多條條例修訂，包括《高等法院條例》及《釋義及通則條例》(第1章)等。當中以《高等法院條例》的修訂最令議員關注，司法機構建議修訂上訴庭處理部分司法覆核許可程序，由一般3名法官改由2名法官處理，加快處理部分案件，包括免遣返聲請的司法覆核案。

會計界議員梁繼昌引用入境處的免遣返聲請積壓個案數字，指今年9月的數字較2015年高峰期的1萬多宗，已大幅減少至200多宗。他認為，當局實行統一審核機制後，積壓個案已逐步減少，故在考慮公義與效率兩個因素下，看不到由3名減至2名法官的必要性。

他又質疑大量案件累積，是否因律政司與刑事檢控專員在刑事檢控方面，未有制訂既定政策處理，經常浪費時間跟進無法入罪或瑣碎無聊案件。他又認為，律政司司長鄭若驊今日應出席解答以上問題，但對方卻缺席會議前往內地，對此感遺憾。

民主黨議員林卓廷則指，免遣返聲請個案的成功申請數字很低，故被建制派指是因假難民多，但他又引述1宗上訴案例，指有人申請不獲批，經上訴後，法庭發現保安局的上訴委員會因依賴網上錯誤資料，而無法準確審核有關申請，法庭最後裁決負責審核的人員懷有惡意或疏忽，令審核過程公平性成疑。

林批評，政府審核機制出現問題，才會令有關個案累積。他認為，現時最重要應在源頭解決個案累積壓力，包括不應再有濫告，減少浪費時間，又強調修例要小心，不單是講效率，最重要是能達到公義。