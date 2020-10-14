壹傳媒股價異動2個月調查無進展　團體到證監會抗議

壹傳媒黎智英於8月涉違反《港區國安法》被捕後，其公司股價隨即出現異動，及後警方以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕15人，證監會事後只發聲明稱，已準備好回應警方提出有關協助的要求，被外界批評態度被動，至今2個月仍未有最新調查進展。有關注團體今日(14日)到鰂魚涌香港證監會的辦公室抗議，譴責證監會對壹傳媒8月以來多次股價異動只作壁上觀，促請該會徹查。

「反黑金、反港獨關注組」表示，證監會的職能是負責監管證券及期貨市場運作的法定機構，包括調查違規個案及市場失當行為，並採取適當的執法行動等。可是自從8月10日，壹傳媒黎智英涉嫌違反《港區國安法》而被捕開始，其股價由歷史低位的7仙急升至1.96元，再急挫到0.34元。短短4個交易日，其市值之膨脹、波幅之兇猛、成交量之巨額，實在令公眾舉目震驚。

該關注組指出，上述股價異動資金來源可疑、人為操控、利益輸送之說甚囂塵上。行內人士一度大聲疾呼，多個民間團體也紛紛到相關部門請願，敦促監管部門嚴肅處理、徹查相關交易，盡快堵塞香港金融市場存在的重大安全漏洞。

另外，該關注組的負責人又指，在壹傳媒集團經營舉步為艱、業績長期虧蝕，黎智英涉嫌違法被拘捕等一系列利淡因素夾擊下，其股票仍能引起「投資客」的濃厚興趣，也引起了警方的高度重視，以涉嫌串謀詐騙等罪名拘捕15人。而反觀正宗監管部門證監會，卻任一直只作壁上觀，任由散戶成為不法投資客的點心，一再以「正在調查」來搪塞，而從未見他們聲稱的對「違規個案及市場失當行為採取適當的執法行動」。

該關注組表示，香港乃國際金融大都市，資本市場能否公平有序、合理合法地有效運作，本港及國內外投資者能否保持信心，一切將有賴於監管部門的嚴格把關。到證監會目的，是抗議證監會嚴重失職、貨不對版，並敦促其盡快撥亂反正，向公眾交代壹傳媒股票的不法交易內幕，且按照行規、法規對其採取實質的懲處，從而保障公眾利益。