女子招待男友人被姦　的士司機稱醉不肯定有性交

五旬的士司機到女友的中學女同學家中用膳，涉嫌借醉強姦對方。他被捕後表示由於大醉，故不肯定有沒有與事主性交。他現被控一項強姦罪，今天（14日）起於高院原訟庭受審。

本案被告梁棟華（55歲、的士司機），被控在2016年11月28日，在港島杏花邨某單位內強姦女子X。

X今早作供表示，被告是她中學同學的男朋友，認識他最少已有8年。案發前約半個月，她想約被告及其女友等一起晚飯，順道歸還早前借用物品。但因為女友不在香港，故最終只有被告一人到她家煮海鮮餐。

案發當日傍晚X與被告一起買餸，回家後由X負責烹調。當日被告還帶了約3升的紅酒到X家享用。X說她在吃飯時喝了幾杯便已感到暈眩，倒在梳化上便睡。其後被告吻她的臉和嘴將她弄醒。

X雖有大叫和試圖推開被告，但並不成功。兩人糾纏間雙雙跌落地，被告繼續強行拉高她的上衣吻其身體，之後更強脫她的褲子將她強姦。

據控方在開案陳詞稱，被告在侵犯期間曾向X表示：「Sorry XXX（X的名字），我好想插你。」控方指事後X便爬回自己房間大被蒙頭，翌日天亮被告仍然留在現場，直至X表示家人可能隨時上來他才離開。

而被告走後曾兩次向X發短訊，表示「多謝款待」和「Sorry尋晚飲多咗」。X在事隔大半月後將事件告訴舅母，並於同年12月11日報警。

被告在12月19日被捕，他在警誡供詞中表示當晚喝醉酒，迷糊中曾摟住X，到清醒時才發現自己和X赤身露體。他說他應醉得無法勃起，但不肯定自己有沒有和X性交。