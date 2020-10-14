陳同佳至今未赴台自首　管浩鳴下午現身台北駐港經文辦

觸發港府修訂《逃犯條例》、一度引起香港與台灣政治風波的港人台灣殺人案疑犯陳同佳，何時赴台自首持續引起關注。一直協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴今日(14日)下午約4時，手持透明公文膠袋、未知屬誰人的身份證、文件及疑似護照現身於台北經濟文化辦事處（香港）。對於是否為陳同佳申辦入台證件，管回覆指，自己是處理私事，又指自己所做的一切「對得住天地良心」。

管浩鳴表示：「我今日到台北經濟文化辦事處有點私人事情，詳情不便透露，請大家諒解。」被問到他手持陳同佳身份證到辦事處，但卻指處理私事，管表示：「我暫時不想回應，有進一步消息再通知大家。」他又指：「我相信我所做的一切對得住天地良心。你們認為『公事』或『私事』我不想爭拗。我只是暫時無法回答大家問題。」

另外，台灣的內政部長徐國勇周三（14日）重申，陳同佳是否赴台主動權在其本人，其律師至今只是與士林地檢署聯繫，仍未與刑事警察局和陸委會成立的單一窗口聯繫。管浩鳴今日早前表示，陳早前已經將有關「窗口」的刑事警察聯繫方式告訴台灣代表律師，相信其律師應該知道正確的程序。

台立法院內政委員會周三審查政府總預算時，多名立委對陳同佳的案件表示關注。徐國勇表示，陳同佳已委託台灣律師處替其辯護，律師亦已跟士林地檢署及司法警察機關陳報和接洽。徐強調，通緝犯不能以個人遊形式赴台，必須透過政府單一窗口辦理。

徐國勇又稱，台灣提供單一窗口早就向香港政府提過，再加上媒體報道，陳同佳應該知悉。因此，陳同佳甚麼時候來，主動權不在台灣，又表示「要來就快來」。

台法務部長蔡清祥周三指出，陳同佳案由士林地檢署在處理，檢方已收到陳同佳委任的3名律師的陳報狀，並交由承辦檢察官處理。依士林地檢署說法，陳報狀內容指，陳同佳有意願赴台接受刑事審判並已委任律師辯護。蔡清祥重申，陳同佳是一個通緝犯，台方會依法處理，至於有關司法互助之部分，台方呼籲港方持共同打擊犯罪的精神提供相關證據。