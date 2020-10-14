再有名錶品牌遭追租　涉擅減租被追逾千萬元

瑞士鐘錶集團Swatch Group繼旗下品牌的店舖屢被入稟追租，知名鍾錶品牌寶璣（Breguet）位於「1881 Heritage」商場的店舖，日前亦遭業主入稟高等法院追討欠租，涉及的欠租連利息更高達1022.3萬港元。

原告Flying Snow Limited，是涉案的1881 Heritage地下G05及2樓205號舖位的業主，被告是The Swatch Group (Hong Kong) Limited。據入稟狀指，與訟雙方於2019年3月簽訂為期兩年的租約，被告以月租386萬港元租用涉案舖位，並需另外支付管理費等費用。

惟被告自去年12月起，在未經原告同意下，聲稱有權獲退還部分租金，並只繳付部分租金及管理費等費用。至今年3月更暫定營業，並於5月將未有還原的舖位歸還。

原告現要求被告支付自去年12月起，直至交還舖位時少付了的租金、管理費及利息等共逾1,022萬元，並須就違反租約作出賠償，包括還原舖位的費用及租金損失等，另需支付相關的利息及訟費。