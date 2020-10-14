教師基準試普通話聆聽僅55%達標遜去年　誤聽「行伍」為「航母」

香港考試及評核局今日(14日)公布2020年教師語文能力評核（基準試）報告，普通話評核方面，聆聽與認辨一卷達標率僅55%，較2019年急挫7.5%。報告顯示，在聽辨方面，有考生將「行伍」誤聽成「航母」或「含糊」，報告建議考生宜在語音基本功方面加強訓練。

今年共有1124人參加普通話評核，根據評核報告顯示，聆聽與認辨達標率為55%；拼音達標率為65.8%；口語卷別的達標率為78.1%。除了聆聽與認辨較去年下跌7.5%之外，其餘兩卷均上升了7.5%以及0.9%。

報告指，考生宜在語音基本功方面加強訓練，聽辨詞語方面，其中「休憩」的「憩」字在生活中較常用，但能分辨者不算多；聽辨詞語時，「行伍」被誤聽成「航母」或「含糊」。

不少考生未能識別「去到那邊兒，記得給我來個信兒」、「那當然的事兒啦」、「額滿就報不到了」等不符合普通話規範的説法，報告認為，考生需提高普通話的敏感度。

此外，不少參加評核者誤將一些普通話説法判為不符合規範，如「我大了」、「讓我用用，過過癮」、「又死機了」、「還拿傘，多餘」」等，報告指，要學好普通話，除了語音外，言語的實際運用也不可忽略。

至於將漢字寫成拼音的題目，表現較弱的是「忖度」、「紈袴」、「腥膻」、「蜷縮」等；至於將拼音寫成漢字方面，表現較遜的是「敷衍塞責」、「岔道兒」、「樞紐」等，「發出『喔哦』之鳴叫」的表現亦是最差。

至於英文評核方面，有1213人應考，當中聆聽卷較去年大跌8.07%至78.33%。而閱讀、寫作及說話卷的達標率，分別為89.6%、50.2%及62.3%，較去年上升5.7%、7.8%及4.3%。

聆聽卷方面，報告指有考生將答案的關鍵字錯誤拼寫，如「aggressive」及「anonymously」，亦有考生混淆「testing」及「tasting」。報告指，若單詞的拼寫完全改變其含義，則不會獲給予分數，建議考生花時間校對。