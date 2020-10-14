政府擬修例容許境外投票　行會成員指明年初需完成立法

張國鈞指很多國家已經實施境外投票，又批評香港的選舉制度沒有與時並進。

有消息指政府正草擬修例，容許居住在內地的香港永久性居民在境外投票，並於短期內提交立法會首讀。有行政會議成員同意修例，認為要顧及內地港人的投票權，指已在會議上討論修例的大方向。

行政會議成員張國鈞認為修例的大方向正確，應容許於內地工作的港人投票，而現時很多國家已經實施境外投票，惟香港的選舉制度沒有與時並進，亦批評選舉管理委員會沒有作出適當的改進工作。此外，張亦支持推動電子點票，認為可以減少行政時間，令點票過程「無咁痛苦」，而結果亦較準確。張補充，若然可於明年9月舉行立法會選舉，認為政府於明年初需完成境外投票的立法工作，其後需要處理人力、物力相關的問題。

另一行會成員黃國健透露，已於會議上討論境外投票的大方向，預計政府於短時間內會提交至立法會。黃認為政府需要顧及內地港人的投票權，強調政策不會傾斜於建制派，並不是所有內地港人均支持建制派。

民主黨議員林卓廷憂慮容許內地港人投票，會令泛民選情「倒輸」，批評境外投票的安排荒謬，形容政府重蹈覆轍，推行「惡法」竟計劃繞過公眾諮詢。林指若然明年可以舉行選舉，證明屆時疫情已經緩和，認為政府只是利用疫情作藉口修例，若然政府容許內地居民投票，應同時容許居於外國的香港人投票。