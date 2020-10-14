元朗村屋現貓狗地獄　議員批律政司不檢控助歪風

元朗大棠路南坑排村村屋驚現貓狗地獄，大批貓狗被困在密閉的空間內，環境惡劣，有狗隻患皮膚病，甚至腳傷見骨。有義工曾多次向相關部門及機構投訴，但奈何無法找到確實證據，難以執法。東網記者於昨(13日)及今(14日)到事發現場了解情況，警方、漁護署及愛護動物協會先後到場，並把約45隻貓狗接走。有議員批評律政司在「證據確鑿」的情況下不起訴涉事主人，助長歪風。

有議員指深井豪景花園30隻動物枉死，惟律政司在「證據確鑿」的情況下卻不起訴涉事主人，令社會認為港府不關心動物權益及生命，助長錯誤的價值觀。東網收到一名動物義工的報料，指自己的朋友約在半年前搬到了元朗大棠路南坑排村，但發現該處每晚皆聽見貓狗哀嗚的聲音。

此外，義工又曾發現屋內的露天地方有為數不少的狗隻出現，但幾乎所有狗隻皆患有皮膚病，疑似「生滋」，部分狗隻甚至出現腳傷見骨，而屋內的情況亦欠缺打理，狗隻的排泄物冇人清潔，衞生情況惡劣，相信涉事的狗主只是希望照顧流浪狗，但卻沒有時間照顧，亦沒有人清理，導致情況變差，「好心做壞事」。

東網記者昨到達涉事的地點查看，發現該村屋由一所石屋及一所鐵皮屋組成，佔地約有3000呎，每當有人走過，屋內的狗隻便會激動吠叫，似正在求救。觀察屋內的狀況，記者發現如垃圾崗般，屋內沒有燈及擺設，有各種的雜物堆積，傳出陣陣惡臭。屋內所有窗戶皆被緊緊關閉，再以狗糧的包裝袋封起，基本上漆黑一片，密不透風。據了解，在場的動物義工有報警求助，而警員接報後有到場調查。

警員到場後不久，現場消息指已找到該村屋業主，是一名年約70至80歲的梁姓男子，他指自己確實將屋租予了一名人士，月租約千多港元，但對方已有數月沒交租，他並沒有回答其他問題。警方回覆東網查詢時表示，在昨日12時35分接獲一名女子報案，指懷疑元朗大棠路南坑排村一村屋有動物被不恰當對待。警方已派員到場，正聯絡上址住戶及相關機構了解事件。

一直關注動物福利的議員鄺俊宇表示，今次案件重點在於寮屋的租戶是否真正有意圖虐畜，而該地點的環境、及涉事貓狗的健康情況，屋內會否有動物已經去世，令無辜的動物枉送性命。鄺又指，今年深井豪景花園30隻動物枉死案件，批評律政司在「證據確鑿」的情況下不起訴涉事主人，令社會認為港府不關心動物權益及生命，助長錯誤的價值觀。

愛護動物協會發言人表示，今日中午聯同漁護署及警方前往元朗某處所，調查一宗經由市民舉報的動物懷疑被疏忽照顧事件。經初步調查，現場有33隻狗及12隻貓，並有貓糧狗糧及食水供應。其中部分狗隻有皮膚問題，其他的動物則身體情況大致正常。警方從動物福利的考慮下，要求愛協及漁護署將所有動物分批移走，交由獸醫檢查、治理及暫為照顧。警方將會繼續跟進調查事件。