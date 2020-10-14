出席音樂會有樂手染疫　馬逢國稱不接受檢測

馬逢國指自己有戴口罩，加上同樂手有一段距離，因此不會接受檢測。

剛於上周五(9日)在尖沙咀香港文化中心表演的香港管弦樂團，其外籍低音單簧管樂手艾爾高昨日(13日)初步確診新冠肺炎。行政長官林鄭月娥、民政事務局局長徐英偉，以及體演文出界議員馬逢國當日亦是座上客，有專家指觀眾亦可能要進行病毒檢測。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國今(14日)表示當日觀看表演時全程也有戴口罩，故不會進行檢測。

中心要求同場90多名樂手接受檢測。即使當日沒接觸患者、有戴口罩的50多名後台工作人員亦需要接受病毒檢測；而醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，除有份參與表演的樂手需要檢疫外，觀眾亦可能要進行病毒檢測。行政長官林鄭月娥、民政事務局局長徐英偉，以及體演文出界立法會議員馬逢國當日亦是座上客，卻不需要接受檢測，只需要留意自己身體狀況。

馬逢國今回應承認當日在場觀看表演，但指一直坐在觀眾席，跟樂手有一段距離，而他全程亦有佩戴口罩。他又指，衞生防護中心並沒有將觀眾列為緊密接觸者，故不會作檢測，亦不擔心會受感染，表示會持續注意自己身體情況，現時生活一切如常。