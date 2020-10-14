女戶主稱做兼職養45隻貓狗　情況持續數年

元朗大棠路南坑排村寮屋內的貓狗，數年內缺乏照顧，經常半夜哀鳴，附近的街坊直言情況已持續數年，曾經多次舉報，但無奈該地點屬私人地方，且長期大門深鎖，難以與事主聯絡。一名自稱是該寮屋租客的王小姐今(14日)午出現，聲稱租住該寮屋約8年，養有33隻狗及12隻貓，一直擔任數份兼職，但每月工資亦只有約數百元，難以維持生計。

動物義工陳小姐表示，自己幫助涉事的貓狗約4年，不時發現寮屋傳出臭氣，亦發現有貓狗疑因飢渴會跑出屋外求救，她有時候會把糧食及水送到該地，但當戶主發現後便把所有窗戶皆封起，又張貼標示着街坊不要餵養屋內的貓狗。

村內的街訪彭先生指出，約5至6年前已發現寮屋內傳出貓狗的哀鳴，他們曾向相關的部門投訴，但皆不了了之。他們留意到有人會在每日的清晨到該地點放置食物，但該名人士並不是租客，雖曾街訪曾與該名善心人聯絡，但亦沒有改善。另有街訪表示，該寮屋經常傳來臭氣，晚上狗隻哀鳴的聲音甚大，雖然她曾向相關的拯救動物組織救助，但由於無法進入私人地方視察情況，亦無計可施。