中環海濱商業地維持雙信封制招標　區議員質疑偏離過往做法

以「雙信封制」招標方式出售的中環海濱3號用地，因被指黑箱作業而為人詬病。多名區議員質疑雙信封制偏離過往招標的做法和標準，又提到該地皮內的公共空間設計及管理備受市民關注，擔心公共空間若交由發展商管理，最終會遷就商場租戶而限制市民使用公共空間的權利，故要求政府全面公開此用地的賣地計劃的資訊，中西區區議會將於明日(15日)進行討論。

中環新海濱3號用地坐落民耀街，佔地約51萬平方呎，提供約184萬平方呎樓面，適合興建甲級寫字樓及商場。此珍貴地皮原定今季推出，惟發展局日前公布由於招標條款較複雜，須順延至下季推出，而招標形式不變。

發展局局長黃偉綸曾強調，不會改變「雙信封制」的招標模式，否則規劃會沒完沒了，又指該項目的價格並非唯一考慮因素。所謂「雙信封」形式招標，即要求發展商分別以設計和地價兩方面提交建議，而非傳統的價高者得拍賣。

中西區區議員鄭麗琼、許智峯及吳兆峯，質疑雙信封制偏離過往招標的做法和標準；又提到目前經濟不景，中環寫字樓的空置率上升，創6年新高，不了解政府為何將此地皮急於在淡市出售，變相造成公帑收益折損。

他們要求政府公開中環海濱3號用地之賣地計劃資訊，向公眾問責；資訊包括公開設計與競價的比重、發展商的設計規劃方案。同時要求當局在遴選過程中公開發展方案，諮詢大眾及區議會的意見，並將市民意見納入為評審準則之一。

另外，上述地皮發展牽涉中環郵政總局的去留問題，他們直斥政府沒有就此進行足夠公眾諮詢。