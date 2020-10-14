私下抽籤瓜分安泰邨裝修工程　6公司違競爭條例候懲

競爭事務委員會去年7月提出訴訟，指控6間裝修承辦商及其3名負責人，於2017年觀塘安泰邨一期入伙期間違反《競爭條例》所訂的第一行為守則，「分餅仔」合謀定價瓜分新入伙住戶裝修的市場。涉案的裝修公司及負責人分別承認違例，競爭事務審裁處副主任法官歐陽桂如今日（14日）就頒布書面判詞，根據同意案情裁定6間公司及其中2名公司代表違反第一行為守則，餘下一名公司董事雖無直接參與，但亦不適合牽涉公司管理。法官決定將案押後至本月20日、23日及12月2日，分批聽取求情後才決定罰則。

今次被競委會興訟控告的與訟人，包括馮氏機電工程有限公司、義興鐵器土木油漆工程、雅閣建築裝修工程公司、興盛建築公司、聯合裝飾工程有限公司、陶記營造廠有限公司、黃偉銓、黃富新及張潤錦。其中黃偉銓為馮氏機電工程的代表，黃富新為聯合裝飾工程的代表，張潤錦則是聯合裝飾工程的董事。

據雙方同意的案情，上述公司的代表在涉案時期加入一個名「安泰一」的 WhatsApp群組，他們將安泰邨一期兩幢大廈的層數分成6組，然後經抽籤分配給6間公司，並協議不會搶奪不屬自己層數的生意。此外，他們並就基本裝修工程定下「套餐價」。不同公司所定的價錢大同小異，連宣傳單張都採用雷同的排版設計。

法官今日裁定，6間公司的行為屬嚴重反競爭行為，以求達致妨礙、限制或扭曲競爭的目的。而黃偉銓與黃富新雖不是承辦商，但有參與有關行為。

至於張潤錦，他身為聯合裝飾工程的的董事，亦須就公司的行為負起法律責任，法官因此裁定他不適合參與公司管理。法官會在聽取求情後，才決定是否按競委會要求，向上述公司及代表判處罰款或取消董事資格令。