Prenetics獲港府分配17個特定群組檢測　是10間指定化驗所中最多

繼港府上月公布為69個特定群組完成近50萬個樣本化驗後，食物及衞生局進一步回覆指，曾先後指定10間私人化驗所進行化驗，其中以Prenetics獲分配最多，達17個檢測群組，其次分別是華昇及天資基因。當局指出，現階段不宜公開個別化驗所為個別檢測服務所提供的服務及收取的費用細節，以免影響商討採購安排。

食衞局公布負責進行特定群組檢測計劃的10間化驗所，包括Prenetics、華昇診斷中心、中龍檢驗認證(香港)有限公司、天資基因檢測中心有限公司等，當中Prenetics獲分配最多，達17個檢測群組，華昇亦得到15個檢測群組，天資基因檢測有限公司亦有10個檢測群組。

該局指出，特定群組檢測計劃自7月中開始，截至上月17日的總開支約1.83億港元，每個檢測平均開支為約370元。具體個別計劃開支視乎相關檢測計劃的安排會有所不同，例如需要提供採樣至檢測的「一條龍」服務所牽涉的服務及物流成本會較高，因此各群組的檢測成本會有所不同。