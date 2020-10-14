廉署起訴馬會前兼職分行主任　涉9次收取客戶利是共3600元

廉政公署今日(14日)落案起訴一名香港賽馬會前兼職分行主任，控告他涉嫌從1名客戶收取9封「利是」共約3600港元，以向對方提供服務，被告已獲准保釋，將於星期五(16日)在西九龍裁判法院答辯。

梁偉雄(58歲)，被控9項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條。

被告於案發時受聘於馬會為兼職分行主任，獲派在荃灣一間場外投注處工作。他負責督促組員向客戶提供服務、處理客戶查詢及協助客戶使用投注設施。

其中八項控罪指被告涉嫌於2017年中至2018年期間，無合法權限或合理辯解，先後8次從1名客戶接受每封約200港元的「利是」，作為在上述馬會場外投注處，向對方提供有關投注活動的客戶服務的誘因或報酬。

餘下一項控罪指被告涉嫌於2018年2月農曆新年期間一個場合，無合法權限或合理辯解，以相同目的從上述客戶接受一封約2000港元的「利是」。馬會早前將貪污投訴轉介廉署，並在廉署調查案件期間提供全面協助。