梁振英公開涉違法教師資料　教協研申禁制令阻「起底」

前行政長官梁振英日前突然在個人社交平台上，公布18名涉嫌違法教師的個人資料及被捕原因等。有議員今午(14日)形容有關做法是非常瘋狂，是以政治批鬥方式在港進行一場教育界文革式批鬥；又指不同人士有組織地對教師「起底」，故教協正與律師研究就此申請禁制令。

教育界議員葉建源指，梁振英是前特首，但在任期5年間，在教育政策方面交白卷，令教育界面對不少困難，反問梁過去不作為，對教育界會否有感虧欠。他質疑，梁卸任後突然關心教育問題有何用意，反問梁究竟想香港平靜，抑或是愈亂愈好，批評梁這段時間又批評教育局局長，又就教育局拒絕公開專業失當教師及學校資料而提出司法覆核，是想賺取政治本錢。

葉認為，梁不應為一己私利而攻擊教育界、犧牲市民利益，呼籲教育界不要被干擾，做好自身工作；社會人士亦不要轉發其貼文，他們會研究有關公開資料的事件是否違反隱條例。對於近期坊間不同人士有組織地對教師「起底」，教協正與律師研究就此申請禁制令。

梁振英在貼文上指有關教師資料是來自傳媒報道。被問到對方引用公開資料是否也屬不妥當時，葉認為若是已公開資料，質疑為何要再整理公開，加上未知當中是否涉及未曾公開資料，要再了解更多，不應輕易相信梁的說法；又指公開發布教師資料，在人情事理上不可接受，在道德上都要受譴責。