司警聯港海關破跨國包裹運毒案　2菲籍男女被捕

澳門司警聯同香港海關毒品調查科偵破1宗有跨國郵寄包裹運毒案，司警本周一(12日)在中區拘捕2名涉案菲律賓籍男女，相信為跨國販毒集團在澳門成員。行動中，檢獲498.6克、市值164萬澳門元的毒品可卡因。司警正追查毒品來源、去向及追緝其他在逃疑人歸案，案件今日(14日)上午移送檢察院偵辦。

司警接獲情報，指有跨國販毒集團因應各地防疫措施限制，利用郵寄包裹方式偷運毒品到澳門販賣。司警聯同香港海關毒品調查科調查，獲悉周一有1個從南非經香港郵寄到澳門的郵包，並鎖定跨國販毒集團澳門成員的身份。

當日下午，司警發現1名菲律賓籍男疑犯在一名菲律賓籍女子陪同下，到中區其任職的髮型屋附近街道收取一個郵包。2人接收郵包後離開，司警遂上前截查兩人，檢查郵包後發現以圍巾及布塊作為掩飾，內藏經改造的夾層，並在夾層內搜獲一批可卡因。在查問下，男疑犯辯稱僅協助他人收取郵包，該名女子則指2人為朋友關係，2人均否認販毒及吸毒。

惟根據調查顯示，男疑犯為跨國販毒集團在澳門成員，主要負責接收和保管毒品郵包，再等待指示將毒品郵包交予他人，而他每次成功交收毒品，可獲3000澳門元報酬。經尿液檢驗後，發現該菲籍女子對毒品呈陽性反應，顯示曾吸毒。被捕33歲菲律賓男子任職髮型師，被司警落案控以販毒罪，而被捕的菲律賓女子現無業，被落案控以吸毒罪。