老翁植皮後不治　醫生指手術有迫切性

八旬老翁一次意外擦傷小腿後感染食肉菌，惟清創甚至截肢後仍未好轉，最終更告不治，其家人質疑院方在惡菌未完全清除下強行做植皮手術。死因庭今（14日）繼續聆訊，骨科醫生指死者傷口中雖仍有菌，但不會造成發炎，相反當時死者有骨頭壞死的風險，須盡快做植皮手術。

死者為張興祥，他於2015年1月16日在聯合醫院經搶救無效後死亡，終年85歲。

聯合醫院骨科副顧問醫生唐尚志供稱，植皮手術前已替死者進行種菌化驗，確認傷口中沒有創傷弧菌、金黃葡萄球菌和綠膿桿菌等可導致手術失敗的惡菌，只有一種不會的導致發炎的單胞菌，故認同可以施行手術。

同屬骨科的副顧問醫生周靜珊則指，死者完成3次清創手術後，他的小腿位置大部分沒有皮膚，其脛骨沒有肌肉包裹，能看見中間的骨頭，右腳的4隻腳趾枯萎。周補充指，脛骨外露會有骨髓炎和骨頭壞死的風險，而枯萎的腳趾容易感染，須盡快切除。醫生團隊衡量死者有施手術的迫切性後，決定於翌日做植皮手術。

聯合醫院麻醉科醫生陳安棋面對家屬的質疑，即死者投訴於手術期間能聽到聲音，更感受痛楚，卻沒法說話及活動，懷疑麻醉醫生用藥不足。她回應表示，若死者因麻醉不足而感到劇痛，其肢體會抽蓄、血壓和脈搏會異常，惟手術途中死者的情況一直正常。