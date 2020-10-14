接連多宗虐待動物案　律政司屢「放生」疑兇

律政司近期數次「放生」涉及動物虐待案的疑兇，即使證據確鑿仍選擇不落案起訴，引起社會嘩然。深井豪景花園今年情人節(2月14日)發生駭人動物兇案，30隻動物被人由高處拋下，18隻動物死亡，引起社會嘩然，但律政司決定不就案件提出起訴；同月，一對報稱任職教師的夫婦所領養的貓兒遭夾斷骨而死，但仍沒有人被起訴。

在深井豪景花園的動物慘死案中，本年2月17日警方於荃灣區拘捕一名姓葉(49歲)男子，涉嫌「殘酷對待動物」；翌日又有一名報稱從事網上買賣的36歲姓蔡男子到警署自首，之後被警方以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕。惟事發約7個月後律政司表示，在審視及考慮案中相關證據後，認為現時整體證據未能支持合理機會達致定罪，故此決定不就案件提出檢控。

另外，今年2月兩名任職教師的夫婦稱他們向多個動物機構領養的貓隻，遭夾斷骨而死，案中亦有多隻貓兒受傷，其後有義工及動物機構報警。警方當時稱已將相關化驗報告及調查結果呈交律政司索取法律意見，律政司經考慮證據後決定不就案件提出起訴。

事實上，今年已發生了多宗虐待動物案，其中甚為矚目的是今年8月，警方及海關破獲本港近年最大宗走私貓狗案，共檢獲75隻貓狗，案中共拘捕9人，警方指案件主要是由於在外國生活的內地留學生在疫情間，希望回到原居地生活，但他們在辦理寵物回國手續時所託非人，令無辜的動物受害。