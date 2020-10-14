4000僱主拒續申領保就業補貼　逾3萬打工仔或失業

補貼僱主9至11月支薪的第2期保就業計劃，共接獲15.8萬名僱主申請。保就業秘書處今(14日)表示，約4000名曾獲補貼的僱主放棄申請第2期計劃，當中約90%是承諾受薪僱員人數少於10人的微企，即約有3600間。有中小企商會指出，受疫情影響，旅遊及零售等行業營商環境轉差，估計部分店舖寧願結業，待市道好轉再重開，故不續領補貼，以每間企業最多僱有10名員工作推算，或約有3萬多人因而失業。

香港中小型企業聯合會會長麥美儀指出，疫情下，各地實施旅遊限制措施，打擊本地旅遊相關行業，由於中小企資金不及大型企業充裕，議價能力亦較低，難以向業主爭取較高的租金優惠，相信至少約半放棄申領第2期計劃的僱主打算結業或已結業。她又提到，疫情至今未見緩和，商界對前景不抱樂觀，擔心計劃完結後或出現結業潮，進一步影響勞動市場，認為港府應推出針對性的保就業計劃，集中援助較受影響的行業。

另外，保就業秘書處指出，截至本月12日共收到907宗舉報，主要涉及無理減少員工人數或減薪等，當中491宗已完成調查，已把210宗個案轉介勞工處跟進；13宗已轉介至積金局；並分別向海關及入境事務處各轉介1宗個案。該處又指，代理人已抽查約500間僱主機構，其中超過260間的承諾受薪僱員人數為零，佔這類僱主超過三分之二，強調抽查工作仍在進行。