上年度兒童色情物品案達19宗　檢察院：向社會敲響警鐘

澳門今年涉及未成年人的色情案大增，再次向社會敲響警鐘。澳門檢察長葉迅生今日(14日)在新司法年度開幕禮上表示，2019/2020年司法年度，檢察院錄得針對涉及未成年人色情物品的犯罪立案高達19宗，較2018/2019年司法年度的1宗，錄得頗大升幅。同時，警方資料顯示，今年上半年涉及未成年人的性侵案件較過往同期數據增加，而近期亦屢次發生涉性侵未成年人的案件，葉坦言有關情況值得關注。

葉指，檢察院將加強與社會各界聯繫，預防和打擊侵害未成年人利益的性侵犯罪活動，並建議加強家庭、學校、社服機構和警方的合作及聯動，提高保護未成年人的社會意識和建立避免未成年人成為被害人的預防網絡。

至於在疫情期間涉及擾亂抗疫工作秩序的違法者，他表示檢察院將依法對相關違法者加快展開偵查並作出控訴。

此外，對於近年中級法院及終審法院需審理的土地爭議案大增，針對有關承批人對特區可能提起的求償訴訟，葉指出，檢察院將繼續捍衞特區國有土地資源和公共財產的利益。