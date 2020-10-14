疫情下公務員鐵飯碗更具吸引力　311人爭奪1個政務主任職位

新冠肺炎疫情肆虐，香港市道轉差，失業率高企，公務員「鐵飯碗」更具吸引力。根據公務員事務局數據，本年度申請政務主任職系者（AO）約有1.4萬人，較上年度增加約16%；申請二級行政主任職系者（EO）則約有2.1萬人，較上年度增加約10%。

政府在上月中展開招聘45名政務主任、180名二級行政主任、4名二級助理貿易主任及15名二級運輸主任，合共244個職位空缺。

今年度申請政務主任職系約有1.4萬人，即平均311人爭一個職位；申請二級行政主任職系則約有2.1萬人，即平均116人爭一個職位。另外，本年度申請二級助理貿易主任及二級運輸主任人數分別為約1.7萬人及約1.3萬人，兩個職系的申請人數均較去年增加約1千人。

香港文書職系公務員總會總幹事梁籌庭指，現時本港失業率高企，加上坊間大部分工作都難以提供月薪達幾萬港元的職位，政務主任和二級行政主任的人工相比之下非常優厚，對很多大學生都有很大吸引力，競爭激烈是預料中事。

梁又表示，政府對公務員有嚴格要求，期望公務員跟政府站有相近的立場和想法，出任公務員某程度上要「失去自我」，提醒獲聘者入職前要考慮清楚。