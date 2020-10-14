上環消防局旁擬建新綜合大樓　設地區康健中心

政府近年推行「一地多用」政策，並擬在上環中港道上環消防局旁興建佔地3000平方米、初步計劃樓高8層的社區設施聯用綜合大樓。有關大樓主要用作消防和救護服務，並設有其他社區設施，包括多個福利設施、地區康健中心及社區空間和閱覽室等，同時會在不影響救護站情況下的前提下，考慮提供公眾泊車位，以應付區內需要。

發展局向中西區議會上交文件，交代上環綜合大樓情況，指過去3年該區日間救護車召達時間持續低於服務承諾要求，加上預料該區因人口老化問題，緊急救護服務的需求將持續上升，故擬在大樓建多項消防及救護設施。

該局指出，大樓亦擬建多個福利設施，包括約60個服務名額的長者日間護理中心、長者鄰舍中心、精神健康綜合社區中心及地區康健中心，其中地區康健中心將由政府出資，並由非政府機構負責營運。

此外，該局稱該用地是預留作救護站為主，因用地面積只有3000平方米，首要必須確保地面車道出入口和周遭路面交通情況，可讓救護車暢通無阻地出入，故會在不阻礙救護車、社區設施及區內交通前提下，才會考慮提供公眾泊位。