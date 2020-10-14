青年涉藏天拿水 警稱因有人背囊跟示威者同款起疑

一名便衣警在茶餐廳用膳期間，因進店的青年所用背囊款式與示威者類同，因而對他起疑，召增援到場追捕，果在其中一人身上起出噴漆、天拿水和布碎等物品。涉案的23歲青年因而被控一項管有物品意圖損壞財產罪，他否認控罪，案件今（14日）在西九龍法院開審。裁判官裁定案件表證成立，被告不自辯，案件押後到11月16日裁決。

控罪指，23歲被告程德俊於去年11月2日在葵涌德士古道宏華大廈管有一支噴漆、一個錘、內有500毫升天拿水的玻璃樽、4條布碎及一個打火機。

警員周俊傑供稱，他當天中午以便衣執勤時，到葵涌的「紅茶茶餐廳」內用膳。10分鐘後他見有兩名男生進入餐廳，並留意到其中一人使用的背囊，與他從新聞片段看見的示威者所用的背囊款式相同，因而認為兩人可疑。

他遂暗中召同袍增援，同時有再多4名男子到餐廳跟兩男生會合。而當包括被告在內的一行人用膳後結帳離開時，看見迎面而來的增援警員即時調頭急步離開，並轉彎衝入小巷。

其中5人在小巷內被截停，一人則在跑出小巷時撞到燈柱倒地而被周拘捕。而事後警員就在被告身上搜出涉案物品。