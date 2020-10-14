印花稅收入跌至零　旅議會面臨財困　明年3月恐乾塘

新冠肺炎疫情重創本港旅遊業，本地旅行社已持續8個多月零收入，連帶靠徵收旅行社印花稅的旅遊業議會收入亦大減，並陷入財困。據了解，旅議會預計2020至2021年度虧損將達逾千萬港元，現有資金至明年3月將耗盡，或會進一步裁員及要求員工放無薪假，該會正向政府反映困境，望獲撥款資助救亡，惟對方反應冷淡。

旅議會回覆指，新冠疫情持續多月，跨境旅遊業務停頓，議會印花徵費收入大減，對議會的財政帶來極大壓力，議會已採取不同節流措施，以期繼續履行行業自律監管的工作，和向會員提供服務。

根據該會去年的收支報告表，2018年7月至去年6月，旅議會的印花稅收入共2829萬港元，連同其他入境團登記費、訓練課程及考試收入、會員收費收入等，總收入為4153萬港元。不過，受去年反修例風波影響，加上今年的疫情衝擊，旅議會過去8個月幾乎零收入，雖現有過千萬儲備，但仍要支付的員工薪金支出達2500萬港元，預計2020至2021年度虧損將達逾千萬港元，現有資金將至明年3月則耗盡。

旅議會現時約有50名員工，今年初因嚴重赤字，該會已多次嘗試節流方案，包括裁減逾1成、即6名員工「瘦身」，另全體員工亦需要放無薪假至今；另外，北角城中心其中一個辦公室的租約於今年8月終止後沒有再續租，在此工作的員工現時已合併遷至其餘單位，共節省60多萬港元租金。

有傳最壞情況下，旅議會恐要變賣名下物業，但據了解，旅議會不會出售物業，因要維持基本辦公空間，旅議會曾向政府求助，希望政府伸出援手，但對方卻反應冷淡，對向商會派錢的做法有保留。若財困情況持續，旅議會不得已或會進一步裁員，或要求員工放無薪假救亡，但暫未有具體決定。