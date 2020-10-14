的士業擬申請開徵每程6元保費附加費　司機憂加價後生意難做

的士業界向政府申請加價逾2年仍未獲批，業界又再醞釀提出向乘客加收附加費。的士業界稱，由於有大量包攬訴訟個案湧現，令的士保費大幅增加，考慮未來一星期向運輸署提出徵收每程6港元的「保費附加費」，變相令的士起錶價增至25至30港元，但有的士司機擔心，收附加費會令生意更差。東網正向運輸署查詢事件。

運輸署今日(14日)與保險業監管局、警方，以及數個的士團體開會，商討的士保險費事宜。香港的士小巴商總會理事長周國強說，由於有大量包攬訴訟個案湧現，保險公司將成本轉嫁的士車主，增加的士保費，現時未有發生過交通意外的的士保費每年為4萬港元，另加2萬港元墊底費；若的士發生過意外，保費會增加5至7成，墊底費則介乎2至5萬港元。他曾向運輸署要求徵收「保費附加費」，但一直未被正視，若運輸署未來數日不回覆，該會將考慮正式向運輸署申請徵收每程6港元的「保費附加費」，變相令市區、新界及大嶼山的士起錶價，分別增至30、26.5及25港元。

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠則認為，保費附加費的可行性低，早年車用石油氣價格高企，業界亦曾向政府要求開徵燃油附加費，但被拒絕。他擔心一旦加收每程6港元的保費附加費，將令乘客對的士卻步，司機更加難做生意。