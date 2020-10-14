泛民向在囚者派發敏感信件被拒 消息指影響監獄保安及更生

多名議員聯同區議員今午(14日)舉行記者會，不滿懲教署自今年8月起以保安為由，拒絕向涉及反修例事件被捕的在囚人士派發「612人道支援基金」(基金)的信件，並要求他們簽署聲明同意銷毀有關信件，認為是剝削在囚人士的通訊權利。消息人士指，有關刊物嚴重影響監獄保安及在囚人士更生之路，故拒絕有關申請。

社會福利界議員邵家臻指出，書信是在囚人士與外界的主要聯絡途徑，批評署方拒絕向他們派發信件，做法嚴重剝削在囚人士通訊權利。他指基金自8月起向在囚人士寄出最少2份信件，包括交代基金狀況的年報，以及「在囚支援服務報名表」，惟2份信件均被署方扣起。

消息人士透露，自從本年初開始，陸續有在囚人士因暴動罪等被還押或定罪，外界不斷寄入書藉及刊物，宣揚繼續抗爭訊息及激進行為，嚴重影響監獄保安及在囚人士更生之路，所以管方拒絕有關申請。

《監獄規則》列明，懲教署可以保安為由拒絕截留9類信件，包括涉及暴力或逃獄等內容。惟邵家臻指，今次被拒絕派送的信件已抽走敏感內容，故要求署方清楚交代原因，並列出當中有哪些內容會影響監獄保安。