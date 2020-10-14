機場三跑填海工程爆欠薪風波　涉及約30名工友

機場三跑填海工程爆欠薪風波，涉及30名工友，有工友向東網反映，填海工程的分判商向來每月7日發放上月薪金，惟分判商推說總承建商「未畀錢」，故延至9月11日才發放8月部分薪金，金額亦只得1萬港元，並拖至10月8日才支付餘下約兩萬港元薪金。他曾「搭車都無錢」，要向大耳窿借貸過活，擔心「被淋紅油」。

涉事工友透露，連同超時工作，他8月可獲約3萬港元薪金，惟資方延期發薪，生活困難。據他了解，事件涉及至少30名工友，惟大部分因怕被解僱，在經濟低迷下只能被迫接受。另一工友亦稱，每月租金約1萬5千港元，加上女兒剛升讀中學，開支大增，被迫拖欠交租。他無奈說：「自己唔食都得，無可能要個女一齊捱！」

就總承建商「未畀錢」，分判商無法支薪一事，機場管理局表示已向總承建商，即香港振華-中國交建-中國疏浚聯營體查詢事件，得悉分判商駿逸建築有限公司因申請中期付款時提供的資料不足，以致未能如期批出相關款項，而總承建商知悉情況後，已於10月7日協助分判商解決問題。

分判商則稱已適時發放8月薪金，僅部分工友加班紀錄出現問題，正與他們核對及確認。勞工處表示關注事件，受影響員工可前往勞資關係科各分區辦事處尋求協助。根據《僱傭條例》，僱主必須在工資期屆滿後的7日內支付工資，僱主如故意及無合理辯解違反相關規例，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款35萬港元及監禁3年。