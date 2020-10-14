中電疫下減少抄錶被質疑估錯數 網民收萬元電費單感震撼
2020年10月14日 21:54
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有網民近日收到1.3萬港元電費帳單，與對上一次比大增1萬元。
因應疫情，中電今年7月中起減少例行抄錶，至8月底恢復服務。至於暫停抄錶期間，中電會根據客戶去年同期用電量估算電費。不過，最近中電被質疑估錯數，有中電客戶在網上表示收到「震撼帳單」，過去兩個月的電費單總價達1.35萬港元，較上一期電費3471港元暴增逾萬港元！
有網民在社交網站上載最近一期電費帳單，指連同外傭一家6口住在白沙灣，而電費竟高達1.35萬港元，較上一期的3471港元增加1萬港元，價格差異大並貴得離譜，懷疑電費飆升或與疫情下中電「估錶」估錯數有關。
中電發言人回覆指，不會評論個別個案。而在早前暫停例行抄錶期間，除已安裝智能電錶的客戶外，其他客戶或會收到估算帳單。當抄錶服務恢復後，會按客戶的實際用電量作出相應調整，發出修正帳單，通知客戶在重新計算電費後的應繳金額。
發言人謂，修正帳單會按比例調整累進制級別，即現時每兩個月首400度用電屬第一級別收費，如修正帳單涵蓋4個月，首800度用電都會屬第一級別收費，因此客戶並不會繳付更高級別的收費率。
中電客戶服務熱線近月收到不少客戶查詢有關如何估算電費及計算修正帳單事宜，以及為何修正帳單用電量比去年同期上升，強調客戶若對帳單有疑問，可透過中電網站或網上服務（https://clp.to/2wAan7L）， 或致電客戶服務熱線2678 2678查詢。
另外，中電於今年上半年的售電量較去年同期減少1.2%，惟住宅客戶售電量較去年同期上升了約1成，其他所有客戶類別的售電量均下降，反映政府的防疫措施所帶來的影響，估算電費是按去年同期沒有在家工作等情況的用電量估計，市民於疫情期間更多時間留在家中，加上今年5月和6月氣溫上升，多項因素令住宅客戶的實際用電量上升。