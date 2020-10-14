中電疫下減少抄錶被質疑估錯數　網民收萬元電費單感震撼

因應疫情，中電今年7月中起減少例行抄錶，至8月底恢復服務。至於暫停抄錶期間，中電會根據客戶去年同期用電量估算電費。不過，最近中電被質疑估錯數，有中電客戶在網上表示收到「震撼帳單」，過去兩個月的電費單總價達1.35萬港元，較上一期電費3471港元暴增逾萬港元！

有網民在社交網站上載最近一期電費帳單，指連同外傭一家6口住在白沙灣，而電費竟高達1.35萬港元，較上一期的3471港元增加1萬港元，價格差異大並貴得離譜，懷疑電費飆升或與疫情下中電「估錶」估錯數有關。

中電發言人回覆指，不會評論個別個案。而在早前暫停例行抄錶期間，除已安裝智能電錶的客戶外，其他客戶或會收到估算帳單。當抄錶服務恢復後，會按客戶的實際用電量作出相應調整，發出修正帳單，通知客戶在重新計算電費後的應繳金額。

發言人謂，修正帳單會按比例調整累進制級別，即現時每兩個月首400度用電屬第一級別收費，如修正帳單涵蓋4個月，首800度用電都會屬第一級別收費，因此客戶並不會繳付更高級別的收費率。

另外，中電於今年上半年的售電量較去年同期減少1.2%，惟住宅客戶售電量較去年同期上升了約1成，其他所有客戶類別的售電量均下降，反映政府的防疫措施所帶來的影響，估算電費是按去年同期沒有在家工作等情況的用電量估計，市民於疫情期間更多時間留在家中，加上今年5月和6月氣溫上升，多項因素令住宅客戶的實際用電量上升。