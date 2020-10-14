爆眼老師涉籲教師罷課遭「追殺」　教育局指失德會除牌

教育局上月向宣道小學一名播獨資深教師處以「終身釘牌」的懲罰，又透露正跟進一至兩宗教師涉問題教材及態度不當的個案；拔萃女書院前通識科男教師、有「爆眼老師」之稱的楊子俊在社交平台透露，七月離職後兩度收到教育局信函，徹查他年初在教協一個活動的發言是否涉教師操守問題，他質疑教育局「追殺」他。教育局則稱，教師失德或違法若情況嚴重，會考慮依據《教育條例》取消註冊。

「爆眼老師」楊子俊在去年的「612衝突」中被槍傷右眼，今年6月向女拔請辭，提前於約滿前個多月離開學校，不過，他年初出席教協一個活動時，被指「呼籲教師罷課」，不符教師的專業操守。但他認為《基本法》賦予港人組織和參加罷工的權利和自由，反問為何罷課是違反專業操守？

據稱，女拔早於今年4月已完成調查，認為不涉教學操守問題。即使他6月辭職，教育局仍於8月中去信他要求回應，至9月底再去信他要求再回應。楊指教育局在信中的問題和論點均邏輯混亂、斷章取義，原不打算回應，惟近日有教師被取消註冊，故決定回覆教育局，並公開回應。

教育局表示，教師的一言一行對學生成長影響深遠，家長及社會大眾都對教師的專業操守有很高期望。因此，對於每宗涉及教師失德或違法的個案，教育局都會按照既定程序嚴肅處理，並在查明屬實後作適當懲處，不枉不縱。如情況嚴重者，會考慮依據《教育條例》取消教師註冊。