港樂樂師帶疫表演　90樂師隔離後台工作人員須檢測

香港管弦樂團一名35歲男管樂樂師(艾爾高)被列作確診新冠肺炎，他於本月11日開始發燒，12日分別到北大嶼山醫院及仁安醫院求診，證實確診。香港管弦樂團表示，衞生防護中心昨日(14日)確認港樂一名樂師確診，該樂師已正在醫院接受治療及隔離，現時情況穩定。

該樂師參加了港樂於10月9日及10月10日兩場於香港文化中心音樂廳舉行的音樂會，並於下半場才參與演出。他最後一天的上班日期為10月10日。演出期間他沒有直接接觸任何公眾人士，進入香港文化中心時進行體溫探測，體溫正常。該名樂師最近沒有外遊紀錄。

衞生防護中心自10月13日起便安排相關樂師(約90人)到檢疫中心隔離，後台工作人員亦會安排檢測。港樂亦已為辦公室安排徹底的清潔消毒。港樂的辦公室現已關閉，並維持有限度服務。

為安全起見，港樂已取消10月16及17日、23及24日的演出。退款安排將於下星期宣布。衞生防護中心建議曾出席樂團音樂會的觀眾留意自己身體狀況及進行病毒檢測。