黎智英今年6.4涉煽惑違法集結　今午在西九龍法院再提訊

支聯會於今年6月4日不理會警方反對，在銅鑼灣維園舉行燭光晚會悼念六四事件31周年，當時已有數案在身的壹傳媒黎智英當日亦現身維園。警方經調查後向黎智英、李卓人及多名支聯會常委等人發出傳票，分別控告他們煽惑他人參與未經批准集結、明知而參與未經批准集結及舉行未經批准集結等罪，至今先後有合共26人被控，案件於今午(15日)在西九龍法院再提訊，以待將案件轉交區院審理的相關文件。另外其中兩名被告羅冠聰和張崑陽已經離港，法庭亦會處理他們兩人的情況。

黎智英、支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、秘書蔡耀昌及常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠和梁錦威，工黨主席郭永健和民陣副召集人陳皓桓等合共13人各被控一項煽惑他人參與未經批准集結罪，指他們於於2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

上述13名被告當中，除了黎智英沒有被加控其他罪名，其餘12被告各被控一項明知而參與未經批准集結罪，指該12名被告於同日同地，連同其他身份不詳的人，在無合法權限或或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。李卓人另再被控一項舉行未經批准集結罪，指他於同日同地，在無合法權限或或合理辯解下，明知而舉行未經批准集結。

警方也向另外13人發出傳票，控告他們各一項明知而參與未經批准集結罪，他們包括前立法會議員楊森、梁國雄、何秀蘭和朱凱廸、支聯會梁國華、立法會議員胡志偉、前香港眾志成員黃之鋒、羅冠聰和袁嘉蔚、觀塘區議員梁凱晴、荃灣區議員岑敖暉、何桂藍、張崑陽。他們被控於同日同地，連同其他身份不詳的人，在無合法權限或或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。