東方日報A1：元朗破貓狗地獄　罪在律政司縱容虐畜

元朗大棠路村屋淪貓狗地獄，四十五條生命困斗室互染病。有動物義工發現元朗南坑排村一村屋內有大批貓狗被困在幽閉的空間內，環境惡劣，有狗隻患上皮膚病，甚至有人發現牠們腳傷見骨，曾多次向相關政府部門和機構投訴，奈何無法找到實質證據，只好向本報求助。記者一連兩日到涉事村屋了解，發現多隻貓狗在漆黑凌亂及傳出陣陣惡臭的窩居內行走，狀甚悽慘，揭發事件後即引起警方、漁護署及愛護動物協會到場，終將四十五隻貓狗拯救。有議員批評律政司早前在「證據確鑿」的情況下，不起訴深井豪景花園掟卅隻動物落樓案的兩名疑兇，助長歪風。

有動物義工近日向本報透露，曾發現該處的露天地方有為數不少的狗隻出現，但幾乎所有狗隻皆患有皮膚病，疑似「生滋」，部分狗隻甚至腳傷見骨；屋內的情況亦欠缺打理，狗隻的排泄物沒有人清潔，衞生情況惡劣，但相信涉事的狗主只是希望照顧流浪狗，但卻沒有時間照顧，亦沒有人清理，導致情況變差，「好心做壞事」。

東方日報記者在前日起一連兩日到達涉事的地點查看，發現該村屋由一所石屋及一所鐵皮屋組成，佔地約有三千平方呎，每當有人走過，屋內的狗隻便會激動吠叫，似正在求救。

觀察屋內的狀況，記者發現如垃圾崗般，屋內沒有燈及擺設，有各種的雜物堆積，傳出陣陣惡臭。屋內所有窗戶皆被緊緊關閉，再以狗糧的包裝袋封起，基本上漆黑一片。據了解，前日有動物義工報警求助，而警員接報後到場調查。

警員到場後不久，現場消息指已找到該村屋業主，是一名年約七十至八十歲的梁姓男子，他指自己確實將屋租予了一名人士，月租約千多港元，但對方已有多月沒交租，他並沒有回答其他問題。涉事的動物在昨日中午被接走後，該地點的租客王女士亦於晚上被警方帶走。警方回覆本報查詢時表示，警方經調查後，將案件列作「求警調查」，由元朗警區處理殘酷對待動物案件的專責調查隊（刑事調查隊第六隊）跟進案件。

警方又稱，前日下午接獲一名女子報案，指懷疑元朗大棠路南坑排村一村屋有動物被不恰當對待，當日已派員到場了解，至昨日再聯同相關部門及機構到場調查，發現該村屋內有一批貓狗，屋內有足夠食水及食物。部分狗隻經檢查後被發現皮膚不適，會交由相關部門及機構治療及照顧。

一直關注動物福利的議員鄺俊宇表示，非常擔心事件如同動物煉獄狗場「浪舍」的翻版，而是次案件的重點在於村屋的租戶是否真正有意圖虐畜；該地點的環境、涉事貓狗的健康情況、屋內會否有動物已去世等。鄺又批評，今年深井豪景花園卅隻動物被人從高處拋下案件，律政司在「證據確鑿」的情況下不起訴涉事主人，令社會認為港府不關心動物權益及生命，助長錯誤的價值觀，又認為需盡快實行目前本港即將修訂的《動物保護法》，以減少慘劇的發生。

愛護動物協會發言人則表示，昨日中午聯同漁護署及警方前往元朗某處所，調查一宗經由市民舉報的動物懷疑被疏忽照顧事件。經初步調查後，現場有卅三隻狗及十二隻貓，並有貓糧狗糧及食水供應。其中部分狗隻有皮膚問題，其他的動物則身體情況大致正常。警方從動物福利的考慮下，要求愛協及漁護署將所有動物分批移走，交由獸醫檢查、治理及暫為照顧。警方將會繼續跟進調查事件。

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