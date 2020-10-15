探射燈：塌樹善後慢夾亂　樹木辦枉廢資源

颱風後總是塌樹處處。2018年強颱風山竹襲港致逾6萬宗塌樹，8月颱風海高斯亦有約800宗塌樹報告，剛遠離的颱風浪卡則有至少17宗塌樹報告，惟塌樹可能直接或間接釀成意外。早前葵涌有大樹倒下阻塞通道，要待1周才清理，而處理塌樹，及其後的園林廢物，部門間亦各自為政。有專家批評樹木辦成立10年，樹木管理架構仍然鬆散，部門處理危樹互相推波，清理塌樹的碎木機「各有各用」，處理園林廢料又落後外地，回收再造只佔1%，有用資源統統白送堆填區。

「隔咗1星期先有人嚟清理，我哋要行山路去其他村先落得番大馬路，比平時用多20分鐘。」8月初，葵涌九華徑對出，1棵20、30米高的樹不敵驟雨倒塌，阻塞附近泵房上村近20寮屋戶的主要通道，居民蔡先生向警方、消防處及樹木辦求助，但拖延1周未處理。葵青區區議員張鈞翹亦指塌樹地點鄰近民居及青山公路，造成居民嚴重不便，但有關部門卻指情況不緊急，一度考慮轉交樹木辦跟進。

塌樹引致意外頻生，單是今年6月便發生至少4宗斷枝傷人事故。去年底，有巴士在粉嶺公路撞樹，釀成6死30多人傷；2018年山竹襲港後，有巴士在柴灣道被塌樹削開車頂。東網記者上月初往多區巡視，荃灣城門道約10米高的塌樹懸掛在馬路邊的欄杆上，旁邊不時有車駛過；城門郊野公園亦有至少10米高的大樹齊根斷裂，僅靠鄰近樹木直立，但15分鐘內有至少3名行山客在斷樹下走過。

塌樹善後又慢又亂，連移除塌樹斷枝及其後的園林廢物亦處理不善。發展局轄下的樹木辦稱以「綜合管理」方式統籌各個管理樹木的部門，實際是9個主要部門各自跟進轄下土地的樹木工作。以處理枯枝塌樹的碎木機為例，山竹後曾有環團批評，康文署未有善用其管理的5部小型木材破碎機，當年環保署惟有在風後急購4台木材破碎機應付問題。

園林廢物回收亦各有各做，故成效不彰。根據環境局2018年數字，每日約有341公噸園林廢料棄於堆填區，但全年回收循環再造只有1000公噸，佔整體不足1%。康文署指碎木機主要用作製作堆肥及泥土覆蓋物供公園使用，足夠應付日常所需。

環保署則稱，預計2021年起運作的臨時園林廢物處理中心，承辦商將提供更多器材，將園林廢物轉化。

外國及鄰近地區均有較完善回收政策，將有用木材「重生」。台灣當有樹倒塌，政府人員會適時駛來拖車及碎木機車，一邊執塌樹，一邊碎木，回收木屑再堆肥再造，如新竹政府環保局會免費出動碎木機，協助居民將木廢料轉化為木屑；台北工務局公園處利用廢樹木枝葉製成土壤改良劑，每年免費送出。澳洲布里斯本市亦有園林廢料回收箱計劃，方便回收木材及樹木枝葉。

「其實樹木辦嘅開支都唔少，應該全權負責番塌樹處理，唔係淨係畀指引。」立法會議員柯創盛直斥樹木辦權責不清，未能有效引導相關部門回應公眾訴求，促政府全面檢討樹木辦的角色和功能。他又指碎木機向來不足，當局應考慮購買更多器材，以處理更多園林廢料。

長春社總監蘇國賢指在港推行樹木回收政策要面對土地不足及再造品的需求不大等問題，為免造成樹木浪費，港府有必要減少製造園林垃圾，例如以較高成本的鞏固樹木代替砍伐。蘇又指，本地的園林廢料政策落後於台灣、美國及澳洲等地，港府當務之急應收集市場對肥料、生物碳及木材等需求量，以考慮本地回收政策方向。

環境局回覆指《香港廚餘及園林廢物計劃2014－2022》，提出政府處理園林廢物策略，包括推廣源頭減廢、鼓勵分類及收集，並開展研究妥善處理方法。發言人指政府已開展樹木回收工作，包括在康樂設施設置堆肥桶，及收集再造區內聖誕樹及桃花。

發展局發言人指政府土地上樹木會以「綜合管理方式」保育和管理，由負責政府設施或土地的部門負責；樹木辦則負責整體決策及統籌，包括制訂樹木管理策略及措施。

漁護署回覆指早前已安排移除城門郊野公園塌樹，同時豎立告示提醒行山人士潛在風險。