Dr.東：鼻咽癌症狀似感冒難察覺　醫生籲頭痛耳鳴逾兩周應求醫

鼻咽癌是本港常見癌症之一，根據醫院管理局香港癌症資料統計中心最新的統計數字，單是2017年就有828宗新症，男性患者更佔近75%，在香港常見男性癌症中排行第6。鼻咽癌只要及早發現，治愈率相對較高，但有臨床腫瘤科專科醫生表示，不少病人諱疾忌醫，因電療副作用多，有病人曾於治療中途放棄，結果癌細胞加速增生並擴散。醫生又呼籲，當出現原因不明的耳鳴、耳痛等症狀，最好及早求醫。

臨床腫瘤科專科醫生張明智表示，鼻咽癌與大多癌症一樣，愈早發現治愈率愈高，第一及二期鼻咽癌有逾90%治愈率。不過，鼻咽癌的病徵難以察覺，例如頭痛、耳鳴、鼻水及痰帶血及鼻塞等，大多數人難以聯想到鼻咽癌。病人通常會先看普通科，其後轉介至腦科，但腦科的斷層掃描只照到鼻咽最高層，難以發現較深的位置，結果近70%患者確診時已屬中或晚期。他指即使病況已達4A至4B期（4C為末期），癌細胞仍在頭、頸位置，尚未擴散至全身，依然有50%痊愈率。

鼻咽癌的癌細胞對電療、化療十分敏感，故此治愈率高，但治療的副作用及後遺症會比其他癌症來得嚴重，張形容鼻咽癌「可能是最辛苦的癌症」。副作用包括口乾、體重下降、進食任何食物都像「食泥」，治療過程辛苦，他指曾有病人於電療開始數周後「逃走」，但電療療程開始後的兩周，癌細胞會以更快的速度增生，最終該病人一年後癌細胞擴散至頭部。

由於治療過程痛苦，張指不少病人需用止痛藥如嗎啡鎮痛，因此病人的意志非常重要。他指曾有一名20多歲的病人，檢查出患有末期鼻咽癌，要先用化療將腫瘤縮小，以防電療時因太接近眼睛及其他神經線而有意外，幸好化療效果不俗，病人亦靠意志力捱過整個療程，現時已經痊愈，3至4年都沒有復發。

對於鼻咽癌的成因，有指是經常吸煙及進食煙燻食品或鹹魚引起，張指成年人發病的成因主要是來自遺傳及感染EB病毒。他呼籲，當出現原因不明的耳鳴、耳痛、鼻水或痰帶血等病徵持續兩周或以上，就應盡早求醫。

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