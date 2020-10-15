網民熱話：1盒乾炒牛河3粒肉碎　網民嘲笑「水溶性牛肉？」

網民花58港元外賣的乾炒牛河卻只有3粒牛肉，令其相當不滿。

外出食飯要久等，顧客都感到不耐煩，如果質素欠佳就更加令人憤怒。前日（13日）有網民光顧一間茶餐廳的乾炒牛河外賣，事後竟發現整盒牛肉只有3塊極為細小的牛肉，「全碟只有三粒蚊型牛肉，仲要等25分鐘」。

網民Joey在Facebook群組「將軍澳主場」上載圖片稱，前日於將軍澳一商場內的連鎖茶餐廳以58港元外賣一客乾炒牛河。回家打開後發現乾炒牛河只有3粒牛肉，怒斥「金牌乾炒牛河，不知所謂」。網民指應該是新菜式，「應該叫豉油皇炒河」、「乾炒油河」、「炒河送牛肉，仲想點」。有網民指可能是一大鑊炒，然後分給幾名食客，「你真係唔好彩，佢只係夾到三粒肉丁」。

東網聯絡涉事茶餐廳負責人吳先生表示，公司對於每道菜分量都有設定標準，懷疑前日因打風關係，太多顧客而忙中有錯，雖然暫時仍未收到相關投訴，但強調一旦收到投訴，3日內會處理。

網民有話說：

Jannie Tong：打風啫，牛肉都唔使咁矜貴

Percy Ng：通常廚房為慳工夫就一次過炒幾碟，咁啱啲牛肉去晒其他嗰幾碟，咁你碟就得番幾粒囉

Jamie Jamie：水溶性牛肉

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：